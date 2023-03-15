Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sadettin Tantan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sadettin Tantan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sadettin Tantan kimdir? Sadettin Tantan kaç yaşında, nereli? Sadettin Tantan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sadettin Tantan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sadettin Tantan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Sadettin Tantan kimdir? Sadettin Tantan kaç yaşında, nereli? Sadettin Tantan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SADETTİN TANTAN KİMDİR?

Sadettin Tantan (1 Ocak 1941, Sapanca, Sakarya), Türk, bürokrat ve siyasetçidir. Eski Türkiye İçişleri Bakanıdır.

Sadettin Tantan hayatı

Sadettin Tantan Laz bir baba ve Gürcü bir annenin çocuğu olarak 1941'de Sapanca'da dünyaya geldi. 1968 yılında Ankara Polis Enstitüsü'nde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra da Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İş İdaresi Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

İngiltere'de dil eğitimi gördü. 1966'da komiser yardımcısı olarak göreve başladığı Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'da Narkotik ve Asayiş Şubelerinde çalıştı. Giresun ve Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. Görevleri esnasında enerjik çalışmaları ve dürüst kişiliği ile ismi duyuldu ve takdir topladı. Aynı zamanda, 1980-1990 yılları arasında, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Başkanlığı, Aralık 1991 ve Aralık 1993 yılları arasında da Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1990-1994 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı yaptı. 1994 yılında emekli oldu ve ANAP'tan siyasete adım atarak Fatih Belediye Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına adaylığı gündeme geldi. Ancak daha sonra milletvekilliğine aday gösterildi ve TBMM'ye 21. Dönem ANAP İstanbul milletvekili olarak girdi. DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurduğu 57. Hükûmet'te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı döneminde büyük çaplı yolsuzluklara karşı başlattığı operasyonlar kamuoyu gündeminde yer etti, ilginç operasyon kod isimleri hafızalarda kaldı.

2001 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığı görevinden alınmasını takiben önerilen Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı teklifini kabul etmedi ve partisinden istifa etti. Ocak 2002'de Yurt Partisi'ni kurdu ve 25 Ağustos 2002 tarihinde yapılan Parti Olağanüstü Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçildi.

Özel Hayatı

Evli, 6 çocuk ve 9 torun sahibidir.