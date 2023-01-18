Eski içişleri Bakanı Sadettin Tantan gündeme dair yorum ve analizleriyle katıldığı programlata damga vuruyor. Açık oturumlarda kullandığı ifadeler ile sosyal medyada gündem olan .Sadettin Tantan hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sadettin Tantan kimdir, kaç yaşında? Sadettin Tantan nereli? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sadettin Tantan kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, siyaset dünyasındaki çalışmaları ve katıldığı Televizyon programlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşlar iseTantan hakkında ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Sadettin Tantan kimdir, kaç yaşında? Sadettin Tantan nereli? Detaylar haberimizde...

SAADETİN TANTAN KİMDİR?

Sadettin Tantan, 1 Ocak 1941'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dünyaya geldi.

Polis Enstitisü ve Eskişehir İktisadi-Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nde eğitim gördü. Bursa İş İdaresi Enstitüsü'nde de master eğitimi aldı. 1966 senesinde komiser yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı.

Bu dönemde Eskişehir, Bursa, İstanbul, Giresun ve Tekirdağ gibi çeşitli şehirlerde görev aldı ve İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Başkanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı da yaptı.

1990 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı'na tayin edildi. 1994 yılında emekliye ayrılarak Anavatan Partisi'ne (ANAP) katıldı. 21. Dönem'de de İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

DSP-MHP-ANAP koalisyonunun kurduğu 57. Hükümette de içişleri bakanı olarak görevlerde bulundu. 2001 senesinde Anavatan Partisi'nden istifa ederek Yurt Partisi'ni kurdu. 25 Ağustos 2002'de partinin genel başkanlığına getirildi.