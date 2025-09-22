Haberler

SADETTİN SARAN YÖNETİM LİSTESİ: Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleri kimler?

Güncelleme:
Fenerbahçe'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Kulübün başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, sadece vizyonuyla değil, oluşturduğu yönetim kadrosuyla da gündemin tam merkezinde. Taraftarların aklındaki en büyük soru ise şu: Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleri kimler?

Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açılıyor. Ancak bu sayfanın yazarları sadece başkanla sınırlı değil… Taraftarın umutlarını, kulübün vizyonunu ve gelecek projelerini şekillendirecek asıl yapı taşları, yönetim kurulunda yer alan o isimlerde gizli. Peki, Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleri kimler? İşte, Sadettin Saran yönetim kurulu listesi...

SADETTİN SARAN YÖNETİM LİSTESİ

Sadettin Saran'ın seçim öncesi kamuoyuna açıkladığı yönetim kurulu listesi, Fenerbahçe camiası açısından yüksek ilgi gördü. Bu liste, hem adaylık dönemi teklif edilen isimleri hem de seçim günü civarında medyada telaffuz edilen bazı güncellemeleri içeriyor. Aşağıdaki bölümlerde resmi açıklamalar ışığında listeyle ilgili detaylar, farklılıklar ve kesinleşmeyen isimler ele alınacaktır.

SADETTİN SARAN YÖNETİM LİSTESİ: Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleri kimler?

SADETTİN SARAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?

Sadettin Saran'ın adaylık sürecindeki yönetim kurulu listesinde şu kişiler yer almaktadır:

  • Adem Köz
  • Orhan Demirel
  • Yavuz Selim Demir
  • Ahmet Murat Emanetoğlu
  • İlker Alkun
  • Burçin Gözlüklü
  • Ali Gürbüz
  • Ertan Torunoğulları
  • Ufuk Şansal
  • Recep Uzelli
  • Cem Ciritçi
  • Erdem Sezer
  • Sinan Öncel
  • Ozan Vural
  • Taner Sönmezer
  • Ertuğrul Eren Ergen
  • İlyas Yılmaz
  • Gürhan Taşkaya
  • İlker Arslan
  • Zeynep Yalım Uzun
  • Yunus Kılıç

Bu liste, adaylık teklif aşamasında resmi olarak kamuoyuna sunulan ve Divan Kurulu'na teslim edilen listeye dayanır.

