SADETTİN SARAN YÖNETİM LİSTESİ: Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleri kimler?

Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açılıyor. Ancak bu sayfanın yazarları sadece başkanla sınırlı değil… Taraftarın umutlarını, kulübün vizyonunu ve gelecek projelerini şekillendirecek asıl yapı taşları, yönetim kurulunda yer alan o isimlerde gizli. Peki, Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleri kimler? İşte, Sadettin Saran yönetim kurulu listesi...

SADETTİN SARAN YÖNETİM LİSTESİ

Sadettin Saran'ın seçim öncesi kamuoyuna açıkladığı yönetim kurulu listesi, Fenerbahçe camiası açısından yüksek ilgi gördü. Bu liste, hem adaylık dönemi teklif edilen isimleri hem de seçim günü civarında medyada telaffuz edilen bazı güncellemeleri içeriyor. Aşağıdaki bölümlerde resmi açıklamalar ışığında listeyle ilgili detaylar, farklılıklar ve kesinleşmeyen isimler ele alınacaktır.

SADETTİN SARAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?

Sadettin Saran'ın adaylık sürecindeki yönetim kurulu listesinde şu kişiler yer almaktadır:

Adem Köz

Orhan Demirel

Yavuz Selim Demir

Ahmet Murat Emanetoğlu

İlker Alkun

Burçin Gözlüklü

Ali Gürbüz

Ertan Torunoğulları

Ufuk Şansal

Recep Uzelli

Cem Ciritçi

Erdem Sezer

Sinan Öncel

Ozan Vural

Taner Sönmezer

Ertuğrul Eren Ergen

İlyas Yılmaz

Gürhan Taşkaya

İlker Arslan

Zeynep Yalım Uzun

Yunus Kılıç

Bu liste, adaylık teklif aşamasında resmi olarak kamuoyuna sunulan ve Divan Kurulu'na teslim edilen listeye dayanır.