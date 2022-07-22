Son günlerde sosyal medyada ve gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alan Sadettin Saran sözleri ile gündem oldu. Peki, Sadettin Saran ne dedi? Sadettin Saran neden gündem oldu? İşte, Sadettin Saran'ın sözleri!

SADETTİN SARAN NE DEDİ?

Paylaştığı videoyla Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çağrı yapan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın. Eğitim sistemimiz iflas ederse ülke de iflas eder. Güney Afrika'da bir üniversitenin kapısında şöyle yazar: Bir milletin yok edilmesi için bombalar, füzeler şart değildir" dedi. Saran'ın mesajı on binlerce beğeni ve yorum aldı.

Özellikle Anadolu ve Fen Liseleri'ne büyük ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sadettin Saran, şöyle devam etti:" İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor. Bir diğer tehlike de kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde 6'dan daha fazla düşüş var. O yüzden buradan sesleniyorum: Milli Eğitim'de acilen, derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın. İnanın biz Türkiye olarak ekonomimizi de düzeltiliriz, uluslararası sorunları da çözeriz, her şeyi başarabiliriz. Ama eğitim sistemimiz iflas ederse ülke de iflas eder!