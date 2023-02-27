Sadettin Saran kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Steven Sadettin Saran'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sadettin Saran geliyor. Peki, Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, hangi üniversite mezunu, hangi takımlı, evli mi? Sadettin Saran'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sadettin Saran'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Sadettin Saran kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir, Sadettin Saran'ın serveti ne kadar? Sadettin Saran hangi takımı tutuyor? İşte detaylar...

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Steven Sadettin Saran (d. 30 Ağustos 1964, Denver), Türk-Amerikalı iş insanı ve spor yöneticisidir. Kendi adını taşıyan Saran Holding aracılığıyla Türkiye televizyonlarında yayınlanan spor müsabakalarının yüzde 50'den fazlasının yayın haklarını elinde bulundurmaktadır.

Eğitim ve meslek hayatı

Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın oğlu ve 4 erkek kardeşin en büyüğü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde doğdu. Çok küçük yaşta Türkiye'ye geldi.

Üniversite eğitimi için yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitimi sırasında televizyon yayıncılığı ile ilgilenmeye başladı. Entertainment and Sports Programming Network adlı, spor yayıncılığı konusunda uzman Amerikan kuruluşunda çalıştı. 1990-1995 yılları arasında Amerikan uzay ve savaş sanayi kuruluşu Martin Marietta'nın Ankara temsilciliğinde çalıştı. ESPN'in Türkiye temsilcisi olarak Türkiye'de spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girdi. 1995 yılında kendi şirketini kurdu ve Saran Holding'in temelini attı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilik döneminde okulun yüzme takımının kaptanlığını yaptı ve iki yıl en değerli sporcu seçildi. 1984-1985 yıllarında Türkiye'de yüzme millî takımının kaptanlığını yaptı. 50 metre serbestte ve Türkiye 25 yaş üstü masterlar rekorunu kırdı.

Sadettin Saran, 2004 yılında Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un 4 milyon avro değerinde hissesini satın aldı. Alman kaynaklar, Saran'ın BVB'deki hisselerini yüzde 10'a kadar arttırdığını açıkladı. Saran, sarı-siyahlı kulüpte 2005 yılında ortaya çıkan mâlî skandal sonrasında Dortmundlu taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.

S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.

Fenerbahçe üyeliği

Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Klübü'nün 9945 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesidir. Saran, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde futbol şube sorumlusu sıfatıyla kulüp yönetimine görev aldı. Aziz Yıldırım yönetiminin icraatlarını onaylamadığı ve açıkça eleştirdiği için başkan ile ilişkileri bozuldu ve Aziz Yıldırım tarafından olaylı, kurallara aykırı bir şekilde yönetimden uzaklaştırıldı. Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden haksız olarak ihraç edildiği yönünde karara karşı dava açtı. Fenerbahçe Kulübü ile Sadettin Saran arasında 7 yıl süren kulüp üyeliğinden haksız ihraç davasında, Yargıtay Sadettin Saran'ı haklı buldu.

Saran, 16 Aralık 2021 tarihinde ilk fırsatta Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olacağını söyledi.

Özel hayatı

Sadettin Saran, üç evlilik yaşadı. Son evliliği 2017 yılında boşanma ile sona erdi. Fenerbahçe yönetimine girdikten sonra magazin basınının da ilgisini çeken Saran, 2007 ile 2011 yılları arasında Hülya Avşar ile birlikteydi. Son olarak, Emina Jahoviç ile birlikte olduklarına dair haberler ve fotoğraflar magazin basınını süsledi.