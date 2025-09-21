Sadettin Saran gerçek adı ne, Sadettin Saran tam adı Steven mı?

Bugün iş dünyası ve spor camiasında tanınan bir isim haline gelen Saran'ın hayat hikâyesi, kültürlerarası bir ailede başlayan ve genç yaşta Türkiye'de şekillenen bir serüveni anlatır. Çocukluk yıllarından itibaren hem Türk hem Amerikan kültürünü deneyimleyen Saran, ilerleyen süreçte kariyerini iş dünyasında ve sporda önemli başarılara imza atarak sürdürdü.

TAM ADI VE AİLE KÖKENİ

1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen Steven Sadettin Saran, dört erkek kardeşin en büyüğüdür. İki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti. Babası Kırıkkaleli devlet memuru Özbek Saran, annesi ise Amerikalı Geraldine'dir.

SPORLA GEÇEN GENÇLİK YILLARI

Hareketli ve enerjik bir çocukluk geçiren Saran, sporla erken yaşta tanıştı. Milli yüzücü olarak kariyer yapan Saran, 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı'nın kaptanlığını üstlendi. Bu dönemde kırdığı 50 metre serbest yüzme Türkiye rekoru hâlen kendisine aittir. Spor bursuyla ABD'ye gittiğinde eğitim masraflarını karşılamak için hem cankurtaranlık yaptı hem de matematik dersleri verdi.

ABD'DE EĞİTİM VE İLK İŞ DENEYİMLERİ

Saran, Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi aldı ve aynı alanda yüksek lisansını tamamladı. Üniversitede yüzme takımının kaptanlığını da üstlendi. Mezuniyet sonrası Ensco Environmental Services'te görev aldı. 1988 yılında Türkiye'ye dönen Saran, çalışma azmi ve disipliniyle iş dünyasında dikkat çekmeye başladı.

İŞ HAYATINDA YÜKSELİŞ

Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda danışmanlık yaptı. 1989'da kendi şirketi SARAN International'ı kurarak iş hayatına yeni bir yön verdi. Lockheed Martin, Raytheon International ve ESPN gibi uluslararası markaların temsilciliklerini üstlendi. 1995'te Saran Holding'in başına geçti. Bugün holding; medya, enerji, havacılık ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstererek Türkiye'nin güçlü gruplarından biri haline gelmiştir.

MEDYA YATIRIMLARI VE YAYINCILIK

Sadettin Saran, medya alanında da öncü adımlar attı. Radyo Spor, Radyo Time, Radyo Tatlıses (daha sonra Radyo Müzik) ve Radyo Trafik gibi projeleri hayata geçirerek sektöre yön verdi. Günümüzde Saran Medya, Türkiye'de yayınlanan spor karşılaşmalarının yaklaşık %65'inin yayın haklarını elinde bulunduruyor. Ayrıca UEFA Avrupa Kupası, FIFA Dünya Kupası, Premier Lig ve Arjantin Ligi gibi birçok prestijli organizasyonun yayın haklarını da kontrol ediyor.

FENERBAHÇE İLE YOLLARI

Saran, bir dönem Fenerbahçe yönetiminde görev aldı ve Başkan Aziz Yıldırım'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Ancak zamanla kulübün başarısız sonuçları ve transfer politikaları nedeniyle yolları ayrıldı. Bugün ise Fenerbahçe başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç'un en önemli rakiplerinden biri olarak yarışıyor.