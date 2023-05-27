Sadettin Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sadettin Kılıç'ın hayatı ve biyografisi!
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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sadettin Kılıç'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Sadettin Kılıç kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Sadettin Kılıç ile ilgili detaylar yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sadettin Kılıç geliyor. Peki, Sadettin Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sadettin Kılıç'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte ayrıntılar...
SADETTİN KILIÇ KİMDİR?
Sadettin Kılıç CHP Genel Başkan Başdanışmanı'dır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı Sadettin Kılıç, Siyaset bilimci ve Uluslararası ilişkiler uzmanıdır. Sadettin Kılıç'ın İnstagram'da 3800 takipçisi bulunmaktadır.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023