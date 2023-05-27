Sadettin Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sadettin Kılıç'ın hayatı ve biyografisi!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sadettin Kılıç'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Sadettin Kılıç kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Sadettin Kılıç ile ilgili detaylar yazımızda...