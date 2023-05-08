14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Peki Sadece kimlikle oy verilir mi? Oy vermek için kimlik yeterli mi, seçmen kağıdı gerekiyor mu? Oy kullanmak için kimlik yeterli mi?

Oy vermek için kimlik yeterli mi? 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Peki Sadece kimlikle oy verilir mi? Oy vermek için kimlik yeterli mi, seçmen kağıdı gerekiyor mu? Oy kullanmak için kimlik yeterli mi? Detaylar...

KİMLİKLE OY VERİLİR Mİ?

Seçmen kağıdınız yoksa eğer Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanabilirsiniz. Üzerinde T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, evlenme cüzdanı, pasaport, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile seçim günü oy kullanabilirsiniz.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?



Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Yeni evlendim, kimliğimi değiştirmeden oy kullanabilir miyim?



Evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilir.

Kimler oy kullanamaz?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).