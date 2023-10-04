Porsche, TAG Heuer ile işbirliği yaparak sadece 2 adet üretilecek özel bir otomobil olan Porsche Cayman GT4 RS TAG Heuer'i tanıttı. Bu özel otomobil, 1953 yılında Carrera Panamericana yarışında yer alan efsanevi 550 Coupe modeline selam duruyor.

Bazı otomobilleri satın almak için paradan daha fazlasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Klasikler arasına girmiş bir Ferrari veya belirli bir statünün üzerindeki müşterilere otomobil üretimi yapan Rolls Royce gibi. İşte birazdan anlatacağımız Porsche Cayman GT4 RS TAG Heuer'i satın alabilmek için de paradan daha fazlası gerekli. İşte sadece adet üretilecek olan bu özel otomobil ve detayları…

Sadece 2 adet üretilecek: Porsche Cayman GT4 RS TAG Heuer

Geçtiğimiz haftalarda California'da Rennsport Reunion 7 etkinliği düzenlendi. Yapılan otomotiv etkinliğinde birçok marka katılırken bomba Porsche'den geldi. TAG Heuer ile işbirliği yapan marka sadece 2 adet üretilecek olan çok özel bir otomobili ortaya koydu. İşte karşınızda Porsche 718 Cayman GT4 RS TAG Heurer modeli!

TAG Heurer tarafından yeniden tasarlanan bu otomobiller 1953 yılında Carrera Panamericana yarışında yer alan ve efsanelerin arasına giren 550 Coupe anısına üretildi. Tam ismi Porsche 718 Cayman GT4 RS TAG Heurer x Porsche Legends of Panamericana olan model normal versiyonuna göre özel ve farklı detaylara sahip.

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550 Coupe modellerine selam duran bu otomobillerin üzenlerin efsanelerin numaraları yer alıyor. İlk üretilen otomobilde "152" ikincisinde ise "154" numarası yer alıyor. Numaralar kapılarda ve tavanda yer alıyor. Araçların rengi ise Porsche tarafından Le Mana Gümüşi Metalik olarak seçilmiş. Kısacası eski yarışların ruhu otomobillere aktarılmaya çalışılmış.

Spoiler ve kapatma ise otomobilleri tasarlayan TAG Heurer firmasının logoları yer alıyor. Ayrıca 550 Spyder modeline bir atıfta bulunarak aracın yan taraflarında Pegasus motifine yer verilmiş durumda. Aracın iç mekanında ise Meksika bayrağını temsil eden yeşil, beyaz ve kırmızı renkli dikişler bulunuyor. Kapı eşiklerinde ise "GT4 RS Panamericana Special" yazıları yer alıyor. Aracın motoru ise stok halde tutulmuş.

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