Rusya'daki paralı askeri grubu Wagner'in darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır" ifadelerine yer verdi. Peki, SADAT nedir? SADAT ne iş yapar?

Sadat nedir? SADAT ne iş yapar? soruları gündemde yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Rusya'da paralı askeri grubu Wagner'in darbe girişimine değinen Kılıçdaroğlu, SADAT'a dikkat çekti. Peki, SADAT nedir? SADAT ne iş yapar?

SADAT NEDİR?

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş., Türkiye merkezli bir askerî danışmanlık şirketidir. Şirket, 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuş olup uluslararası alanda askerî ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer almaktadır.

SADAT A.Ş., 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli 23 subay ve astsubay tarafından kuruldu. Şirket, Adnan Tanrıverdi ve diğer dört üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu oluşturdu. Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi, şu anki Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Şirket, çeşitli branş ve uzmanlık alanlarından 50 ila 200 emekli TSK görevlisi ile çalışmaktadır.

Şirketin hizmetleri arasında danışmanlık, eğitim, konvansiyonel askerî eğitim, alışılmadık askerî eğitim, özel kuvvetler eğitimi ve ordu donatımı bulunmaktadır.

Şirketin belirttiği misyon "Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askerî eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayii işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askerî güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır."

SADAT A.Ş.'nin Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan daha siyasi bir odağı olan ASSAM adında kardeş bir kuruluşu bulunmaktadır. ASSAM, stratejik bir araştırma merkezi işletmekte ve yıllık sözleşmelere ev sahipliği yapmaktadır.