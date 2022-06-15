Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz dizisi final mi yaptı, bitti mi? 15 Haziran Çarşamba bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu, niye yok?

Sadakatsiz, Med Yapım ile Mednova imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz dizisi final mi yaptı, bitti mi? 15 Haziran Çarşamba Sadakatsiz var mı, yok mu, niye yok?

SADAKATSİZ VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisi 2 hafta önce büyük final yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 60. bölümü ile final yapmıştı.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NE?

1. sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Berkay Ateş (Aras)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Taro Emir Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)

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