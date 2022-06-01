Sadakatsiz yok mu, neden yok, final mi yaptı? Bu akşam Sadakatsiz var mı, final mi oldu, neden final yaptı? Sadakatsiz sezon finali mi oldu? - Haberler

Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz, Med Yapım ile Mednova imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz yok mu, neden yok, bitti mi? Bu akşam Sadakatsiz var mı, final mi oldu, neden final yaptı? Sadakatsiz sezon finali mi oldu?

SADAKATSİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün Sadakatsiz yayın akışında yer almadı. Sadakatsiz dizisi geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Bundan dolayı dizi yayınlanmayacak.

SADAKATSİZ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Sadakatsiz tamamen bitti, sezon finali yapmadı. Dizi 60. final bölümüyle ekranlara veda etti.

SADAKATSİZ KONUSU NE?

1. sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-60): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-60): Mimardır. Asya'nın ve Derin'in eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası.

Derin Güçlü (Melis Sezen) (1-60): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eski eşidir ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

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