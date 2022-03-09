Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok ve Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman merak ediliyor. Seyirciler tarafından merakla beklenen Sadakatsiz yeni bölüm var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Sadakatsiz yeni bölüm var mı sorusuna yanıt aranıyor. Kanal D'de her Çarşamba seyircisi ile buluşan Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok merak ediliyor. Sadakatsiz bu hafta sağlık arası verdiğini resmi Instagram hesabından duyurdu. Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı! Detaylar haberimizdedir…
Sadakatsiz Kanal D ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Sadakatsiz bu hafta neden yok sorularına yanıt arayan izleyiciler için Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından açıklama geldi. Açıklamaya göre haftaya yeni bölüm ile Sadakatsiz dizisi seyircisi ile buluşacaktır.
Sadakatsiz dizi yaptığı açıklamaya göre bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacağını duyurdu. Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından seyircilerine şu açıklamada bulundu: "Değerli izleyicilerimiz; her Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…" seyircilerine duyurdu.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Özge Özder : Derya Samanlı
Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı
Burak Sergen : Haluk Güçlü
Melis Sezen : Derin Güçlü
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Berkay Ateş : Aras
Alp Akar : Ali Arslan
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü
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