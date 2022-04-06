Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 55. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLCAK?

Sadakatsiz 55. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, Derin'in sözlerinden sonra Asya'nın onlara oyun oynadığını düşünüyor. Asya'nın intikam uğruna yaptıkları Volkan'ı büyük bir çaresizlik ve üzüntü içinde bırakıyor! Peki şimdi ne olacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!



SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 30 Mart Çarşamba yayınlanan 54. yeni bölümde Volkan iki ateş arasında kalıyor! Asya'ya mı inanacak yoksa Derin'e mi?

Asya'nın Derin konusunda Onur'u uyarması, Derin'i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya'yı yerleştirse de Asya'nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

Volkan'a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya'nın ağına takılır. Asya'nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?

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