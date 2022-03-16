Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? 16 Mart Çarşamba Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu, neden yok? 16 Mart Çarşamba Sadakatsiz yeni bölüm var mı?

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI (16MART 2022)

16:00 - Arka Sokaklar

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Sadakatsiz

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Asya, Tekirdağ'da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

Asya'nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin'in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

SADAKATSİZ KONUSU NE?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam. Asya'dan hoşlanmaktadır.

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