Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 54. bölüm fragman izleme linki!

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı gündeme geldi. Herkesin yoğun ilgisi ile izlediği Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor ve Sadakatsiz 54. bölüm fragmanı izleyen seyirci yeni bölümü merakla bekliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SADAKATSİZ 54. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki, Asya Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene kadar. Böylece hikaye başlamış oluyor.

SADAKATSİZ DİZİ OYUNCULARI

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Özge Özder : Derya Samanlı

Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı

Burak Sergen : Haluk Güçlü

Melis Sezen : Derin Güçlü

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Berkay Ateş : Aras

Alp Akar : Ali Arslan

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü

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