Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 28. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 28. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 28. Fragmanı nasıl izlenir! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Volkan'ın Asya'yla öpüştüğünü öğrenen Derin, Volkan'a makasla saldırıyor.

Sadakatsiz 13 Nisan Çarşamba yayınlanan 56. yeni bölümde Ali'nin sözleri yeni bir sorunun başlangıcı oluyor!

Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya'yı derinden etkiler. Gönül, Volkan'ın yaptığı harcamaları kontrol altına almak için önlem alırken, Derin Volkan'ı elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

Ali için ise hem evde hem de okulda işler istediği gibi gitmemektedir. Asya'nın yaşamak zorunda kaldığı hangi yüzleşme onu köşeye sıkıştıracaktır?.