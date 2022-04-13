Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 56. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 56. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 56. Fragmanı nasıl izlenir! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 56. Bölüm Fragmanı yayında! Derin, Asya ve Ali'nin konuşmalarını duyuyor!

Asya, Volkan'ı hapse göndermek için plan yaparken Ali'ye yakalanır. Asıl sorun ise Derin'dir. Derin gerçekleri öğrenir.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 6 Nisan Çarşamba yayınlanan 55. yeni bölümde Asya, Derin karşısında yenilgiyi kabul etmeyerek beklenmedik bir hamle daha yapıyor!

Derin'in itirafından sonra Volkan'ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir. Volkan'a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya'ya gider. Parçaları birleştiren Volkan Derya'dan şüphelenirken, arada kalan Derya'nın alacağı karar merak konusudur.

Volkan'ı ikna etmeye kararlı olan Asya'nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan'ı gören kişi kimdir?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

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