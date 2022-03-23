Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 53. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 53. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 53. Fragmanı nasıl izlenir! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan ve Derin'den intikam almaya karar veren Asya bu kez hiç olmadığı kadar acımasız bir plan yapar. Asya'nın planı sonunda Volkan, Derin'i öldürecek mi?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Tekirdağ'da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

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