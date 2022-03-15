Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 52. Bölüm fragmanı

Sadakatsiz 2 Mart Çarşamba yayınlanan 51. yeni bölümde Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacak?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

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