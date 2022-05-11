Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 58. bölüm HD izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? 11 Mayıs Kanal D Sadakatsiz full bölüm izle! Sadakatsiz dizisi son bölüm HD izle!

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sadakatsiz dizisi Çarşamba günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 58. Bölüm Fragmanı yayında! Derin ve Asya arasında çıkan arbedede Volkan yaralanıyor! Derin'in elindeki bıçak Volkan'ın göğsüne saplanıyor!

Sadakatsiz yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20 Nisan Çarşamba yayınlanan 57. yeni bölümde Derin'in Ali ve Asya'yı öldürme ihtimali ortalığı karıştırdı!

Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül'ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.

Selçuk'un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali'nin karşısına çıkan Derin'i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın ve Derin'in eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası.

Derin Güçlü (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eski eşidir ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

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