Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 57. bölüm HD izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? 20 Nisan Kanal D Sadakatsiz full bölüm izle!
- Güncelleme:
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 57. yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte yeni bölümü full HD izlemek isteyen izleyiciler Google'da, Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 57. bölüm HD izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? 20 Nisan Kanal D Sadakatsiz full bölüm izle! aratması yapıyor. Sadakatsiz full izle! Sadakatsiz dizisi HD izleme linki var mı? Sadakatsiz dizisi tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...
Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 57. bölüm HD izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? 20 Nisan Kanal D Sadakatsiz full bölüm izle! Sadakatsiz dizisi son bölüm HD izle!
Sadakatsiz dizisi Çarşambagünleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Sadakatsiz 57. Bölüm Fragmanı yayında! Derin, Volkan'ı öldürecek mi?
Volkan'ın Asya'yla öpüştüğünü öğrenen Derin, Volkan'a makasla saldırıyor.
Sadakatsiz yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Sadakatsiz 13 Nisan Çarşamba yayınlanan 56. yeni bölümde Ali'nin sözleri yeni bir sorunun başlangıcı oluyor!
Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya'yı derinden etkiler. Gönül, Volkan'ın yaptığı harcamaları kontrol altına almak için önlem alırken, Derin Volkan'ı elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.
Ali için ise hem evde hem de okulda işler istediği gibi gitmemektedir. Asya'nın yaşamak zorunda kaldığı hangi yüzleşme onu köşeye sıkıştıracaktır?
Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...
Ana karakterler
Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.
Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın ve Derin'in eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası.
Derin Güçlü (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eski eşidir ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.