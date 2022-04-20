Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 57. bölüm HD izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? 20 Nisan Kanal D Sadakatsiz full bölüm izle! Sadakatsiz dizisi son bölüm HD izle!

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sadakatsiz dizisi Çarşambagünleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 57. Bölüm Fragmanı yayında! Derin, Volkan'ı öldürecek mi?

Volkan'ın Asya'yla öpüştüğünü öğrenen Derin, Volkan'a makasla saldırıyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 13 Nisan Çarşamba yayınlanan 56. yeni bölümde Ali'nin sözleri yeni bir sorunun başlangıcı oluyor!

Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya'yı derinden etkiler. Gönül, Volkan'ın yaptığı harcamaları kontrol altına almak için önlem alırken, Derin Volkan'ı elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

Ali için ise hem evde hem de okulda işler istediği gibi gitmemektedir. Asya'nın yaşamak zorunda kaldığı hangi yüzleşme onu köşeye sıkıştıracaktır?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın ve Derin'in eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası.

Derin Güçlü (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eski eşidir ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

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