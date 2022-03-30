Sadakatsiz son bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz 54. bölüm full HD izle! Sadakatsiz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Volkan yemekte konuşmaktadır. Asya, Volkan'a Derin'in ihanet etme olasılığında nasıl tepki vereceğini sorar. Volkan bu konuda nettir. Asya da, planını ilmek ilmek işlemeye devam eder. Bu planlardan haberi olmayan Derin, her şeyi alt üst edecek bir durumun içine düşer.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

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SADAKATSİZ 54. BÖLÜM İZLE

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKAT DİZİSİ OYUNCULARI

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam. Asya'dan hoşlanmaktadır.

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