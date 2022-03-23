Sadakatsiz son bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz 53. bölüm full HD izle! Sadakatsiz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Tekirdağ'da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

Asya'nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin'in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!



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SADAKATSİZ 53. BÖLÜM İZLE

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKAT DİZİSİ OYUNCULARI

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam. Asya'dan hoşlanmaktadır.

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