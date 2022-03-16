Sadakatsiz son bölüm HD izle! Sadakatsiz 52. bölüm full HD izle! Sadakatsiz 52. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 52. bölüm full HD izle! Sadakatsiz 52. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 52. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Volkan arasında yaşananlar herkesi şoke ediyor! Asya'nın Volkan'a yakın davranması kafaları karıştırırken, bu duruma şahit olan Derin gördüğü manzara karşısında donup kalıyor! Peki tüm bu olanlar Asya'nın planının bir parçası mı?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 2 Mart Çarşamba yayınlanan 51. yeni bölümde Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacak?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

Sadakatsiz yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM HD İZLE!

SADAKATSİZ KONUSU NE?

1. sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile eski eşi.

Derin Güçlü (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eski eşidir ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

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