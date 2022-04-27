Sadakatsiz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 27 Nisan bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm haftaya mı olacak?

Sadakatsiz neden başlamadı? Sadakatsiz bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm haftaya mı olacak? Bu akşam Sadakatsiz olmayacak mı?

SADAKATSİZ BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Gazateci Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.'' ifadeleri yer aldı.

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