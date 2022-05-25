Sadakatsiz neden final yapıyor? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final bölümü izle! - Haberler

Sadakatsiz neden final yapıyor? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final bölümü izle!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz neden final yapıyor ve Sadakatsiz dizisi bitiyor mu seyirciler tarafından merak ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz neden final yapıyor sorusu gündeme geliyor. Peki, Sadakatsiz neden final yapıyor? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu?
Sadakatsiz dizisi bitiyor mu ve neden bitiyor soruları gündemden düşmüyor. Herkes tarafından sevilerek izlenen Sadakatsiz neden final yapıyor merak konusu oldu. Sadakatsiz final bölümü full izlemek isteyen seyirciler, Sadakatsiz final bölümü full HD izle olarak araştırıyor. Sadakatsiz neden final yapıyor? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final bölümü izle! Detaylar haberimizdedir…
Kanal D ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşan Sadakatsiz dizisi neden final yapıyor merak ediliyor. Sadakatsiz dizisi reytinglerden dolayı final yapma kararı aldı. Bu akşam 60. bölüm ile seyircisine veda eden Sadakatsiz dizisi nasıl bir final yapacağı merak ediliyor.
Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki, Asya Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene kadar. Böylece hikaye başlamış oluyor.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Özge Özder : Derya Samanlı
Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı
Burak Sergen : Haluk Güçlü
Melis Sezen : Derin Güçlü
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Berkay Ateş : Aras
Alp Akar : Ali Arslan
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü
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