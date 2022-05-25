Sadakatsiz neden final yapıyor? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final bölümü izle! - Haberler

Sadakatsiz dizisi bitiyor mu ve neden bitiyor soruları gündemden düşmüyor. Herkes tarafından sevilerek izlenen Sadakatsiz neden final yapıyor merak konusu oldu. Sadakatsiz final bölümü full izlemek isteyen seyirciler, Sadakatsiz final bölümü full HD izle olarak araştırıyor. Sadakatsiz neden final yapıyor? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final bölümü izle! Detaylar haberimizdedir…

SADAKATSİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşan Sadakatsiz dizisi neden final yapıyor merak ediliyor. Sadakatsiz dizisi reytinglerden dolayı final yapma kararı aldı. Bu akşam 60. bölüm ile seyircisine veda eden Sadakatsiz dizisi nasıl bir final yapacağı merak ediliyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki, Asya Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene kadar. Böylece hikaye başlamış oluyor.

SADAKATSİZ DİZİ OYUNCULARI

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Özge Özder : Derya Samanlı

Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı

Burak Sergen : Haluk Güçlü

Melis Sezen : Derin Güçlü

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Berkay Ateş : Aras

Alp Akar : Ali Arslan

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü

SADAKATSİZ FİNAL BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem