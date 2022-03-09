Sadakatsiz günü mü değişti? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? - Haberler

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Sadakatsiz günü mü değişti? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Haberler.com - Gündem
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Sadakatsiz günü mü değişti ve Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz günü mü değişti?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok merak konusu oldu. Sadakatsiz günü mü değişti sorusu gündeme geldi. Seyirciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman seyirciler tarafından araştırılıyor. Sadakatsiz günü mü değişti? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz Kanal D ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Sadakatsiz bu hafta neden yok sorularına yanıt arayan izleyiciler için Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından açıklama geldi. Açıklamaya göre haftaya yeni bölüm ile Sadakatsiz dizisi seyircisi ile buluşacaktır.

Sadakatsiz günü mü değişti? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizi yaptığı açıklamaya göre bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacağını duyurdu. Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından seyircilerine şu açıklamada bulundu: "Değerli izleyicilerimiz; her Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…" seyircilerine duyurdu.

Sadakatsiz günü mü değişti? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Özge Özder : Derya Samanlı

Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı

Burak Sergen : Haluk Güçlü

Melis Sezen : Derin Güçlü

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Berkay Ateş : Aras

Alp Akar : Ali Arslan

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü

Sadakatsiz günü mü değişti? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz dizisi haftaya yeni bölüm ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı yayınlandı.

Sadakatsiz günü mü değişti? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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