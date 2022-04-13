Sadakatsiz Gönül kaç yaşında? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gözde Seda Altuner dizi ve filmleri

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterinin annesi rolünde başarılı bir performans sergileyen ve dikkatleri üzerine çeken Gönül Güçlü karakteri dikkat çekiyor. Peki, Sadakatsiz "Gönül Güçlü" kimdir, gerçek adı ne? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gözde Seda Altuner dizi ve filmleri!

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner sinema, dizi, film oyuncusu ve senaryo yazarıdır. 16 Haziran 1982, İstanbul doğumlu olan Altuner 38 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimini tamamlayan Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. 2020 yılında Sadakatsiz dizisi kadrosuna dahil oldu.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film 2011)

Sadakatsiz (Gönül Güçlü, TV Dizisi 2020)

Söz Vermiştin (Bilge, Sinema Filmi 2018)

Avlu (TV Dizisi 2018)

Street/ Cadde (Kısa Film 2018)

Paramparça (Leyla Baltacı, TV Dizisi 2016)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece, Sinema Filmi 2016)

Celal ile Ceren (Sinema Filmi 2013)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi 2010)

Çılgın Kanal (Sevcan, TV Dizisi 2009)

Melekler ve Kumarbazlar (Sinema Filmi 2009)

İş Arıyoruz (Pelin, Sinema Filmi 2008)

Hayat Kavgam (TV Dizisi 2007)

Eşref Saati (Lütfiye, TV Dizisi 2007)

Ev Hapsi (TV Dizisi 2005)

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