Sadakatsiz final ne zaman? Sadakatsiz dizisi final yaptı mı? Sadakatsiz kaçıncı bölümde final yapıyor? - Haberler

Sadakatsiz final ne zaman? Sadakatsiz dizisi final yaptı mı? Sadakatsiz kaçıncı bölümde final yapıyor?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz final bölümü ile seyircisine veda ediyor. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz dizisi final ne zaman yapıyor merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz final ne zaman? Sadakatsiz kaçıncı bölümde final yapıyor?
Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle izleyenlere veda ediyor. Herkes tarafından sevilen dizi Sadakatsiz final yaptı mı ve ne zaman bitiyor merak ediliyor. Sadakatsiz final ne zaman yaptığı seyirciler tarafından araştırılıyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynayan Sadakatsiz dizisi ne zaman bitiyor gündeme geliyor. Sadakatsiz final ne zaman? Sadakatsiz dizisi final yaptı mı? Sadakatsiz kaçıncı bölümde final yapıyor? Detaylar haberimizdedir…
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle seyircisine veda ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor. Bu hafta yayınlanacak olan 60. bölümüyle Sadakatsiz dizisi bitiyor.
Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki, Asya Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene kadar. Böylece hikaye başlamış oluyor.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Özge Özder : Derya Samanlı
Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı
Burak Sergen : Haluk Güçlü
Melis Sezen : Derin Güçlü
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Berkay Ateş : Aras
Alp Akar : Ali Arslan
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü
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