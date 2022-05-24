Sadakatsiz final ne zaman? Sadakatsiz dizisi final yaptı mı? Sadakatsiz kaçıncı bölümde final yapıyor? - Haberler

Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle izleyenlere veda ediyor. Herkes tarafından sevilen dizi Sadakatsiz final yaptı mı ve ne zaman bitiyor merak ediliyor. Sadakatsiz final ne zaman yaptığı seyirciler tarafından araştırılıyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynayan Sadakatsiz dizisi ne zaman bitiyor gündeme geliyor. Sadakatsiz final ne zaman? Sadakatsiz dizisi final yaptı mı? Sadakatsiz kaçıncı bölümde final yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

SADAKATSİZ FİNAL NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle seyircisine veda ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor. Bu hafta yayınlanacak olan 60. bölümüyle Sadakatsiz dizisi bitiyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki, Asya Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene kadar. Böylece hikaye başlamış oluyor.

SADAKATSİZ DİZİ OYUNCULARI

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Özge Özder : Derya Samanlı

Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı

Burak Sergen : Haluk Güçlü

Melis Sezen : Derin Güçlü

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Berkay Ateş : Aras

Alp Akar : Ali Arslan

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü

SADAKATSİZ FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem