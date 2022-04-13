Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz dizisi Gönül, Aras, Mert, Nil kimdir, gerçek adı nedir?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi, Sadakatsiz salı akşamları yeni bölümü ile izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek. Sadakatsiz dizisi oyuncuları, dizinin yeni bölümünün yayınlandığı günlerde araştırılıyor. Dizinin konusu izleyenlerde merak uyandırırken oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Sadakatsiz dizisi başladığı ilk günden beri seyirci karşısında tam not almayı başarıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sadakatsiz Gönül, Aras, Haluk, Bahar, Ali kimdir
Sadakatsiz oyuncuları kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Herkes tarafından sevilen Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır. Her hafta yayınlanan dizi herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenmektedir. 15 Aralık 2021 tarihi saat 21.00 da Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi izleyenlerden tam not almayı başarıyor. Herkes tarafından beğeni toplayan dizi bugün 15 Aralık 2021 de sevenleri ile buluşuyor. Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Merak edilen her şey haberimizdedir…
SADAKATSİZ HANGİ GÜN?
Her hafta yayınlanan Sadakatsiz dizisi seyirciler tarafından beğenilerek izleniyor. Herkes tarafından tam not alan Sadakatsiz dizisi izleyenlere bazı sahnelerde ders niteliğinde sunulmaktadır. Sadakatsiz dizisi 15 Aralık 2021 saat 21.00 da Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşmaktadır. Sadakatsiz dizisi ekrana geldiği her sahnesi, her repliği sevenleri tarafından taklit edilmektedir. Sadakatsiz dizisi hafta içi her Çarşamba Kanal D ekranından sevenleri ile buluşmaya devam edecektir.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI
- Cansu Dere : Asya
- Caner Cindoruk : Volkan
- Melis Sezen : Derin
- Burak Sergen : Haluk
- Özge Özder : Derya
- Eren Vurdem : Mert
- Yeliz Kuvancı : Bahar
- Emir Tarık Tekin : Selçuk
- Alp Akar : Ali
- Berkay Ateş : Aras
- Aslı Orcan : Leyla
- Nazlı Bulum : Nil
- Burak Sergen: Haluk
- Gözde Seda Altuner : Gönül