Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:

Ekranları sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam 53. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 53. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 53. yeni bölüm canlı izle! Kanal D Sadakatsiz full HD izle!

Sadakatsiz full HD izle! Sadakatsiz canlı izle! Heyecanla beklenen Sadakatsiz yeni bölümü bugün Kanal D'de ekranlara geliyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 53. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz fragman izle! Sadakatsiz yeni fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz full izle!

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

Sadakatsiz dizisi her Çarşamba saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır… Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE!

Asya, Tekirdağ'da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır. Asya'nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin'in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Özge Özder : Derya Samanlı

Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı

Burak Sergen : Haluk Güçlü

Melis Sezen : Derin Güçlü

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Berkay Ateş : Aras

Alp Akar : Ali Arslan

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü

SADAKATSİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem

Sadakatsiz, Kanal D, Dizi, Gündem, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title