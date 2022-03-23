Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam 53. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 53. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 53. yeni bölüm canlı izle! Kanal D Sadakatsiz full HD izle!
Sadakatsiz full HD izle! Sadakatsiz canlı izle! Heyecanla beklenen Sadakatsiz yeni bölümü bugün Kanal D'de ekranlara geliyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 53. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz fragman izle! Sadakatsiz yeni fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz full izle!
Sadakatsiz dizisi her Çarşamba saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır… Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…
Asya, Tekirdağ'da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır. Asya'nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin'in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Özge Özder : Derya Samanlı
Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı
Burak Sergen : Haluk Güçlü
Melis Sezen : Derin Güçlü
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Berkay Ateş : Aras
Alp Akar : Ali Arslan
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü
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