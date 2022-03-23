Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Sadakatsiz full HD izle! Sadakatsiz canlı izle! Heyecanla beklenen Sadakatsiz yeni bölümü bugün Kanal D'de ekranlara geliyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 53. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz fragman izle! Sadakatsiz yeni fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz full izle!

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz dizisi her Çarşamba saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır… Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Tekirdağ'da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır. Asya'nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin'in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Özge Özder : Derya Samanlı

Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı

Burak Sergen : Haluk Güçlü

Melis Sezen : Derin Güçlü

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Berkay Ateş : Aras

Alp Akar : Ali Arslan

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü

SADAKATSİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem