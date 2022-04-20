Sadakatsiz CANLI izle! Kanal D Sadakatsiz 57. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Kanal D canlı izleme linki!
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Sadakatsiz canlı izle linki araştırılıyor. Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 57. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki ve Kanal D canlı izle linki haberimizde...
Derin, Volkan'ı öldürecek mi?
Volkan'ın Asya'yla öpüştüğünü öğrenen Derin, Volkan'a makasla saldırıyor.
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Ali'nin sözleri yeni bir sorunun başlangıcı oluyor!
Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya'yı derinden etkiler. Gönül, Volkan'ın yaptığı harcamaları kontrol altına almak için önlem alırken, Derin Volkan'ı elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.
Ali için ise hem evde hem de okulda işler istediği gibi gitmemektedir. Asya'nın yaşamak zorunda kaldığı hangi yüzleşme onu köşeye sıkıştıracaktır?
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- Cansu Dere : Asya Arslan
- Caner Cindoruk : Volkan Arslan
- Melis Sezen : Derin Güçlü
- Eren Vurdem : Mert Gelik
- Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
- Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
- Nazlı Bulum : Nil Tetik
- Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
- Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
- Alp Akar : Ali Arslan