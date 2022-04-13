Sadakatsiz CANLI izle! Kanal D Sadakatsiz 56. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?
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Sadakatsiz canlı izle linki araştırılıyor. Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 56. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki ve Kanal D canlı izle linki haberimizde...
Derin, Asya ve Ali'nin konuşmalarını duyuyor!
Asya, Volkan'ı hapse göndermek için plan yaparken Ali'ye yakalanır. Asıl sorun ise Derin'dir. Derin gerçekleri öğrenir.
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Asya, Derin karşısında yenilgiyi kabul etmeyerek beklenmedik bir hamle daha yapıyor!
Derin'in itirafından sonra Volkan'ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir. Volkan'a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya'ya gider. Parçaları birleştiren Volkan Derya'dan şüphelenirken, arada kalan Derya'nın alacağı karar merak konusudur.
Volkan'ı ikna etmeye kararlı olan Asya'nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan'ı gören kişi kimdir?
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- Cansu Dere : Asya Arslan
- Caner Cindoruk : Volkan Arslan
- Melis Sezen : Derin Güçlü
- Eren Vurdem : Mert Gelik
- Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
- Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
- Nazlı Bulum : Nil Tetik
- Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
- Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
- Alp Akar : Ali Arslan