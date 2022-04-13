Sadakatsiz CANLI izle! Kanal D Sadakatsiz 56. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?

Sadakatsiz canlı izle linki araştırılıyor. Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 56. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki ve Kanal D canlı izle linki haberimizde...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin, Asya ve Ali'nin konuşmalarını duyuyor!

Asya, Volkan'ı hapse göndermek için plan yaparken Ali'ye yakalanır. Asıl sorun ise Derin'dir. Derin gerçekleri öğrenir.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Derin karşısında yenilgiyi kabul etmeyerek beklenmedik bir hamle daha yapıyor!

Derin'in itirafından sonra Volkan'ın ortadan kayboluşu, herkesi endişelendirir. Volkan'a ulaşmak için her yolu deneyen Derin, son çare olarak Asya'ya gider. Parçaları birleştiren Volkan Derya'dan şüphelenirken, arada kalan Derya'nın alacağı karar merak konusudur.

Volkan'ı ikna etmeye kararlı olan Asya'nın hamlesi her zamankinden daha büyük olurken, birinin tüm yaşananlara şahit olması oyunu yeniden değiştirecektir. Asya ve Volkan'ı gören kişi kimdir?

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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