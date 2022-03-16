Sadakatsiz CANLI izle! Kanal D Sadakatsiz 52. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?

Sadakatsiz canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 52. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle..

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 2 Mart Çarşamba yayınlanan 51. yeni bölümde Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacak?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 52. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Volkan arasında yaşananlar herkesi şoke ediyor! Asya'nın Volkan'a yakın davranması kafaları karıştırırken, bu duruma şahit olan Derin gördüğü manzara karşısında donup kalıyor! Peki tüm bu olanlar Asya'nın planının bir parçası mı?

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