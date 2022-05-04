Sadakatsiz bu hafta yok mu, var mı? Sadakatsiz neden yok? Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz bu akşam neden yok?
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Bu hafta bazı televizyon dizilerinin yayın akışlarında yer almaması üzerine Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz izleyicileri Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Sadakatsiz dizisi izleyicileri Sadakatsiz bu hafta yok mu? Sadakatsiz dizisi neden yok, bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz bugün yok mu araştırmaları yapıyor. İşte bugünkü Kanal D yayın akışına göre Sadakatsiz var mı yanıtı haberimizde...
Sadakatsiz bu hafta yok mu? Bu hafta bazı televizyon dizilerinin kanalların yayın akışlarında yer almaması Sadakatsiz bu hafta var mı sorusunu gündeme getirmesi üzerine Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz izleyicileri Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Sadakatsiz dizisi izleyicileri Sadakatsiz bu hafta yok mu? Sadakatsiz dizisi neden yok, bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz bugün yok mu araştırmaları yapıyor. Peki Sadakatsiz günü mü değişti, hangi gün? İşte bugünkü Kanal D yayın akışına göre Sadakatsiz var mı yanıtı haberimizde...
Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta bazı diziler 1 haftalık tatil arasına girdi. Bu hafta tatile giren diziler arasında Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi de yer alıyor. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün haftaya Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu hafta Kanal D'de Sadakatsiz dizisi yerine Bizum Hoca sinema filmi yayınlanacak. İşte Kanal D yayın akışı:
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Bizum Hoca
- 22:20 Bizum Hoca
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 11 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte Sadakatsiz dizisinin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Sadakatsiz, yeni bölümüyle 11 Mayıs Çarşamba 20.00'de Kanal D'de
Sadakatsiz'e kısa bir bayram arası... Merakla beklenen efsane finale son 3 bölüm! 11 Mayıs Çarşamba yeni bölümde görüşme üzere.
Derin'in Ali ve Asya'yı öldürme ihtimali ortalığı karıştırdı!
Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül'ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.
Selçuk'un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali'nin karşısına çıkan Derin'i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?
Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba günler 20.00'da Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.
1. sezon (2020-2021)
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
2. sezon (2021-2022)
Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.
Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.
- Cansu Dere : Asya Arslan
- Caner Cindoruk : Volkan Arslan
- Melis Sezen : Derin Güçlü
- Eren Vurdem : Mert Gelik
- Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
- Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
- Nazlı Bulum : Nil Tetik
- Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
- Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
- Alp Akar : Ali Arslan