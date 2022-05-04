Sadakatsiz bu hafta yok mu, var mı? Sadakatsiz neden yok? Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz bu akşam neden yok?

Sadakatsiz bu hafta yok mu? Bu hafta bazı televizyon dizilerinin kanalların yayın akışlarında yer almaması Sadakatsiz bu hafta var mı sorusunu gündeme getirmesi üzerine Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz izleyicileri Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Sadakatsiz dizisi izleyicileri Sadakatsiz bu hafta yok mu? Sadakatsiz dizisi neden yok, bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz bugün yok mu araştırmaları yapıyor. Peki Sadakatsiz günü mü değişti, hangi gün? İşte bugünkü Kanal D yayın akışına göre Sadakatsiz var mı yanıtı haberimizde...

SADAKATSİZ BU HAFTA YOK MU?

Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta bazı diziler 1 haftalık tatil arasına girdi. Bu hafta tatile giren diziler arasında Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi de yer alıyor. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün haftaya Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu hafta Kanal D'de Sadakatsiz dizisi yerine Bizum Hoca sinema filmi yayınlanacak. İşte Kanal D yayın akışı:

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Bizum Hoca

22:20 Bizum Hoca

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 11 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte Sadakatsiz dizisinin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Sadakatsiz, yeni bölümüyle 11 Mayıs Çarşamba 20.00'de Kanal D'de

Sadakatsiz'e kısa bir bayram arası... Merakla beklenen efsane finale son 3 bölüm! 11 Mayıs Çarşamba yeni bölümde görüşme üzere.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'in Ali ve Asya'yı öldürme ihtimali ortalığı karıştırdı! Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül'ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır. Selçuk'un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali'nin karşısına çıkan Derin'i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır? SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba günler 20.00'da Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR? 1. sezon (2020-2021) Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. 2. sezon (2021-2022) Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir. SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR? Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR? Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

Haberler.com - Gündem