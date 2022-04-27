Sadakatsiz bu hafta neden yok, bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? 27 Nisan KANAL D yayın akışı
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Kanal D ekranlarının sevilen yapımı olan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanına ulaşamayan diziseverler, Sadakatsiz neden yok, bu akşam yayınlanmayacak mı? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? sorularına yanıt aramakta. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölüm var mı ne zaman yayımlanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sadakatsiz bugün var mı, yok mu?
Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almakta. Kanal D'nin 27 Nisan yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, Sadakatsiz'in yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar...
SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?
Gazateci Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.'' ifadeleri yer aldı.
KANAL D 27 NİSAN KANAL YAYIN AKIŞI
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