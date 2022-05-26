Sadakatsiz bitti mi? Sadakatsiz final yaptı mı? - Haberler

İki sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, dün akşam 60. bölümüyle ekrana veda etti. Dizinin final sahnesinde Derin ve Asya tarafından terk edilen Volkan'ın perişan görüntüsü yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu'nun finalindeki Behlül karakterine benzetildi. Sadakatsiz final yaptı mı? Sadakatsiz bitti mi?

SADAKATSİZ BİTTİ Mİ?

60. final bölümünde Asya, Volkan'a oynadığı oyunu itiraf ederek onu terk etti. Derin de tüm yaşananların ardından Volkan'ın elinden her şeyi alarak boşanacağını söyledi.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

'Sadakatsiz'in final bölümünde; Volkan'ın kendisinden ayrılmak istediğini söyledikten sonra tutuklanmasıyla şoke olan Derin, öfkesini annesine yansıttı. Öfkeyle evden çıkan ve sağlıklı düşünemeyen Derin, yolda giderken Asya'yı aradı. Ona uçurumdan düştükleri gün her şeyin bitmesi gerektiğini söyleyen Derin, yarım bıraktığı işi tamamlayacağını ve oraya Volkan'a kavuşmaya gideceğini söyledi. Derin'in kendisine bir şey yapmasından korkan Asya ise daha önce birlikte kaza yaptıkları uçuruma doğru gitti. Aynı anlarda Derin'in; Volkan'ın peşinden gelmediğini anlayan Onur, Asya'yı arayarak onların yanına gitti. Derin'i atlamak üzereyken bulan Asya, onu vazgeçirmeye çalışırken Volkan'ın ikisini de sevmediğini söyledi. Ona inanmayan ve Volkan'a kavuşacağını söyleyen Derin, Asya; kızı Zeynep'in adını söyleyince geri adım attı. Yaptığı hamleyle Derin'i yanına çeken Asya, bunların geçeceğini ifade ederek ona sarıldı. Sonrasında hastaneye götürülen Derin'in klinikte tedavi olması uygun görüldü.

Haberler.com - Gündem