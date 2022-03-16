Sadakatsiz Aras diziden mi ayrıldı? Sadakatsiz Aras 'Berkay Ateş' diziden çıkıyor mu, ayrılıyor mu, neden? Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sadakatsiz Aras diziden çıkıyor mu? Sadakatsiz Aras karakterini kim canlandırıyor? Sadakatsiz Berkay Ateş diziden mi ayrılacak? Sadakatsiz Aras diziden tamamen ayrılıyor mu, neden ayrılıyor? Sadakatsiz Aras kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

SADAKATSİZ ARAS KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Aras karakterini "Berkay Ateş" canlandırmaktadır.

SADAKATSİZ ARAS (BERKAY ATEŞ) DİZİDEN Mİ AYRILIYOR?

Sadakatsiz'de Aras geçtiğimiz bölüm Asya ile ayrılmıştı. Ardından izleyiciler Aras diziden mi çıkacak merak etmişti. Aras karakterini canlandıran Berkay Ateş instagram hesabından veda paylaşımı yayınladı. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı fakat Berkay Ateş'in diziden ayrılabileceği düşünülüyor.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş (d. 19 Şubat 1986, İstanbul), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu.

Babası Ardahanlı, annesi ise Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile eski eşi.

Derin Güçlü (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eski eşidir ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 2 Mart Çarşamba yayınlanan 51. yeni bölümde Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacak?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

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