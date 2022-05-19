Sadakatsiz 60. bölüm fragmanı (FİNAL) yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Sadakatsiz 60. bölüm fragmanı (FİNAL) yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Sadakatsiz 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Peki, Sadakatsiz 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?
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Volkan'ın yaralanması ile Asya, Ali'nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır. Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir. En zor zamanında yanında bir kez daha Onur'u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir.
Hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül Volkan sorununu kökünden çözmeye kararlıdır.
Sadakatsiz 60. bölüm fragmanı yayınlandı.
Sadakatsiz her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'da Kanal D'de.
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- Cansu Dere : Asya Arslan
- Caner Cindoruk : Volkan Arslan
- Melis Sezen : Derin Güçlü
- Eren Vurdem : Mert Gelik
- Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
- Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
- Nazlı Bulum : Nil Tetik
- Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
- Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
- Alp Akar : Ali Arslan