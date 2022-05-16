Sadakatsiz 59. Bölüm Tanıtımı - Haberler

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Sadakatsiz 59. Bölüm Tanıtımı

DailyMotion.com - TV
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Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur.

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Oyuncular:

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Berkay Ateş (Aras)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Taro Emir Tekin (Selçuk)

Alp Akar(Ali)

Sadakatsiz Resmi Youtube Kanalı: https://bit.ly/35JLRRa

Med Yapım Resmi YouTube Kanalı: https://goo.gl/ZFpCky

Med Yapım Ailesine Katılmak için: https://bit.ly/36TrFcw

Med Yapım Resmi Facebook Hesabı: https://www.facebook.com/medyapim/

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Med Yapım Resmi Twitter Hesabı: https://twitter.com/medyapimresmi

#Sadakatsiz #Medyapım #CansuDere #CanerCindoruk

DailyMotion.com / TV

Caner Cindoruk, Cansu Dere, Med Yapım, Asya, TV, Haberler

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