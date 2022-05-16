Sadakatsiz 59. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 59. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 59. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 59. Fragmanı nasıl izlenir! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 59. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan ikilemde kalıyor!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Ali'nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin'e çevrilir. Derin'in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali'yi aramaktadır. Onur, bu zor süreçte Derin'e destek olurken, Gönül'den de yardım ister. Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur.

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