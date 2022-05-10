Sadakatsiz 58. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 58. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 58. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 58. Fragmanı nasıl izlenir! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20 Nisan Çarşamba yayınlanan 57. yeni bölümde Derin'in Ali ve Asya'yı öldürme ihtimali ortalığı karıştırdı!

Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül'ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.

Selçuk'un bir anlık öfkesi ona pahalıya patlarken, Ceren yaşadığı büyük tehlikeyi atlatabilecek midir? Yüzleşmek için Asya ve Ali'nin karşısına çıkan Derin'i yeni bir yol ayrımı beklerken, Volkan hangi beklenmedik acı ile sarsılacaktır?

Sadakatsiz 58. Bölüm Fragmanı yayında! Derin ve Asya arasında çıkan arbedede Volkan yaralanıyor! Derin'in elindeki bıçak Volkan'ın göğsüne saplanıyor!

Haberler.com - Gündem