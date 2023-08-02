Saçları besliyor, kireçleri çözüyor! Haşlanmış yumurta suyunun faydasını görenler şaşkına döndü

İçerdiği proteinin yanı sıra A, B, D ve E gibi birçok vitamine sahip olan yumurta besleyici özelliğiyle kahvaltı öğününde sık sık tercih ediliyor. Hem lezzetli hem sağlıklı bir besin olan yumurtayı haşlarken kullanılan suyun bile faydası var.

Çoğu kişi yumurtayı haşladıktan sonra suyunu lavaboya döküyor. Ancak haşlanmış yumurta suyunun faydası saymakla bitmiyor.

SAÇLARI BESLİYOR

Özellikle kadınlar parlak ve canlı saçlara sahip olmak için birçok kimyasal ürün kullanıyor. Bu ürünlerle saça verilen zararlar kuru saçları canlandırmayı zorlaştırıyor.

Yumurta, protein açısından zengin bir besindir ve saçların yapı taşı olan keratinin temel bileşenlerinden biridir. Bu nedenle, yumurta suyunun saça uygulanması, saçların protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir ve saçlarınızın canlı ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunabilir.

Yumurta suyu kullanmadan önce bazı önlemler almanız gerekebilir. Örneğin, yumurta suyu sıcak olabilir, bu nedenle saçlarınıza uygulamadan önce soğumasını beklemeniz önemlidir. Ayrıca, yumurta suyunu saçlarınıza uyguladıktan sonra iyice yıkamalı ve saçınızda yumurta kokusu kalmasını önlemelisiniz.

Saç bakımında doğal yöntemleri uygulamak faydalı olabilir. Ancak alerjik reaksiyonların veya cilt hassasiyetlerinin oluşmaması için bir sağlık uzmanına danışmak iyi olacaktır.

KİREÇTEN KURTULMAK İÇİN BİREBİR

Yumurta kabuklarını kaynatmak ve içerisine biraz sirke eklemek, tencere ve çaydanlık gibi mutfak eşyalarındaki kireci azaltmaya yardımcı olabilir. Yumurta kabukları, kalsiyum karbonat içeren doğal bir madde olan kalsiyum oksit ile kaplıdır. Sirke ise asidik bir sıvıdır. Sirkenin içerdiği asit, kalsiyum karbonat ile tepkimeye girerek kirecin çözünmesine ve temizlenmesine yardımcı olur.

Haşlanmış yumurta suyuyla mutfak eşyalarındaki kireçlerden kurtulmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Yumurta kabuklarını iyice yıkayın ve parçalayın. Kabukları küçük parçalara bölmek, kirecin çözünmesini kolaylaştırabilir.

Bir tencereye veya çaydanlığa yumurta kabuklarını koyun.

Üzerine beyaz sirke (elma sirkesi gibi) ekleyin, kabukların üzerini kaplayacak kadar yeterli miktarda sirke kullanın.

Tencereyi veya çaydanlığı ocağa koyun ve içerisindeki karışımı kaynatın. Yaklaşık 10-15 dakika kaynatmak yeterli olacaktır.

Kaynatma işlemi bittikten sonra, kabukları ve sirkeyi dökün.

Tencereyi veya çaydanlığı iyice durulayın ve kirecin çözündüğünü gözlemleyin. Gerekirse yumuşak bir süngerle veya bezle hafifçe ovalayarak artık kireci temizleyebilirsiniz.