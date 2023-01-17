Sacha Boey yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Sacha Boey neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle Sacha Boey merak konusu oldu. Sacha Boey hakkında Alanya Galatasaray maçı Sacha Boey neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve Sacha Boey yok mu gibi konular araştırıldı.