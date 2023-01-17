Sacha Boey yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Sacha Boey neden yok, yedek mi, kadroda yok mu?
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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken özellikle Sacha Boey merak konusu oldu. Sacha Boey hakkında Alanya Galatasaray maçı Sacha Boey neden yok, yedek mi, kadroda yok mu ve Sacha Boey yok mu gibi konular araştırıldı.
Sacha Boey yok mu? 17 Ocak Salı Alanya Galatasaray maçı Sacha Boey neden yok, yedek mi, kadroda yok mu gibi konular Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Sacha Boey yok mu?
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Muhtemel 11'ler:
Alanyaspor : Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan
Galatasaray : Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis
Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçı Alanya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.