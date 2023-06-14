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Sacha Boey sakatlandı mı? Sacha Boey ne zaman sahalara dönecek?

Sacha Boey sakatlandı mı? Sacha Boey ne zaman sahalara dönecek?

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Peki, Sacha Boey sakatlandı mı? Sacha Boey ne zaman sahalara dönecek?

Transferin göz bebeğiydi! Sacha Boey, milli takımda sakatlandıTransferin göz bebeğiydi! Sacha Boey, milli takımda sakatlandı

Süper Lig devi Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran ve Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edilen yıldız futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Gelişme sonrası merak edildi.

SACHA BOEY SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

Sacha Boey sakatlandı mı? Sacha Boey ne zaman sahalara dönecek?

Oyuncu sakatlığı sebebiyle turnuva kadrosundan çıkarıldı. Boey'in yerine 22 yaşındaki Lecce'li oyuncu Valentin Gendrey dahil edildi.

Sacha Boey sakatlandı mı? Sacha Boey ne zaman sahalara dönecek?

Sacha Boey, bu sezonki performansıyla Galatasaray'da vazgeçilmez isimlerden birisi olmuştu. Ayak bileğinde sakatlık yaşayan oyuncunun geri dönüş süresi henüz belli değil.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sacha Boey Gündem Spor Haberler

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