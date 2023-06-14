Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Peki, Sacha Boey sakatlandı mı? Sacha Boey ne zaman sahalara dönecek?

Süper Lig devi Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran ve Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edilen yıldız futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Gelişme sonrası merak edildi.

SACHA BOEY SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

Oyuncu sakatlığı sebebiyle turnuva kadrosundan çıkarıldı. Boey'in yerine 22 yaşındaki Lecce'li oyuncu Valentin Gendrey dahil edildi.

Sacha Boey, bu sezonki performansıyla Galatasaray'da vazgeçilmez isimlerden birisi olmuştu. Ayak bileğinde sakatlık yaşayan oyuncunun geri dönüş süresi henüz belli değil.