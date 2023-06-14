Süper Lig devi Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran ve Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edilen yıldız futbolcu Sacha Boey sakatlandı mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Sacha Boey sakatlandı mı? Sacha Boey'in sağlık durumu nasıl? Sacha Boey kadrodan çıkartıldı mı?

Sacha Boey sakatlandı mı? Sorusu, Sacha Boey hakkında son zamanlarda en çok gündeme gelen ve araştırımakta olan sorulardan bir tanesi haline geliyor. Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran Sacha Boey kadrodan çıkartıldı mı? Merak ediliyor. Peki, Sacha Boey sakatlandı mı? Sacha Boey'in sağlık durumu nasıl? Sacha Boey kadrodan çıkartıldı mı?

SACHA BOEY SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Boey'in yerine 22 yaşındaki Lecce'li oyuncu Valentin Gendrey dahil edildi. Sacha Boey, bu sezonki performansıyla Galatasaray'da vazgeçilmez isimlerden birisi olmuştu. Ayak bileğinde sakatlık yaşayan oyuncunun geri dönüş süresi henüz belli değil.