Sacha Boey neden kırmızı kart gördü? Sacha Boey ceza alacak mı, kaç maç ceza alır? Sacha Boey hangi maçta yok?

Galatasaray - Alanyaspor maçı devam ederken maçın 31. dakikasında Sacha Boey doğrudan kırmızı kart gördü. Bunun akabinde futbol severler, Sacha Boey neden kırmızı kart gördü? Sacha Boey ceza alacak mı, kaç maç ceza alır? merak etti. İşte detaylar...

Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Maçta Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü var. Sarı-kırmızılı takımda 30. dakikada Sacha Boey direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Peki, Sacha Boey neden kırmızı kart gördü? Sacha Boey ceza alacak mı, kaç maç ceza alır?

SACHA BOEY NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Sarı-kırmızılı takımda 30. dakikada Sacha Boey direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

31. dakikada Alanyaspor'un hızlı atağında Sacha Boey'in orta sahada Daniel Candeias'a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Ali Palabıyık, Sacha Boey'e direkt (doğrudan) kırmızı kart gösterdi.

SACHA BOEY KIRMIZI KART GÖRÜRSE NE OLUR?

Mücadele öncesinde Galatasaray'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

SACHA BOEY CEZA ALACAK MI?

Futbol yönetmeliğine göre doğrudan kırmızı kart görenler en az 2 maç ceza alır. Fakat bu durum maçtaki pozisyona göre değişkenlik göstermektedir.

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey (d. 13 Eylül 2000, Montreuil), sağ bek mevkiinde oynayan Kamerun asıllı Fransız futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Boey, Rennes ile ilk profesyonel maçına 5 Mayıs 2019'da Toulouse FC'ye karşı çıktı.

Galatasaray

26 Temmuz 2021'de Galatasaray, Boey ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Bonservisi için Rennes kulübüne 1.150.000€ ödenecektir, oyuncu yıllık 480.000€ maaş alacaktır. İlk golünü 5 Ağustos 2021 tarihinde St. Johnstone maçında atmıştır.

Uluslararası kariyer

Fransa'da doğan Boey, Kamerun kökenlidir. Fransa'nın alt yaş millî takımlarında oynamaktadır.