Süper Lig'de 11. haftada Galatasaray ile Alanyaspor karşılaştı. Kritik karşılaşmada Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart görmüştü. Alanyaspor maçında 31. dakikada Sacha Boey'in kırmızı kart görmesi taraftarı korkuttu. Galatasaray taraftarı ise merakla Süper Lig'de 13. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisinde Sacha Boey'in forma giyip giymeyeceğini merak etti. Peki, Sacha Boey Beşiktaş maçında oynayacak mı? Sacha Boey derbide oynayacak mı? Sacha Boey Beşiktaş maçında var mı?

Sacha Boey Beşiktaş maçında oynayacak mı? sorusu futbolseverler ve sarı- kırmızılı ekibin taraftarları tarafından aratılıyor. Süper Lig'de 11. haftada Alanyaspor ile oynanan maçın 31. dakikasında kırmızı kart gören Sacha Boey'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Sacha Boey Beşiktaş maçında oynayacak mı? Sacha Boey derbide oynayacak mı? Sacha Boey Beşiktaş maçında var mı?

SACHA BOEY BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

11. haftada Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşmasında Sacha Boey, Daniel Candeias'a yaptığı hareket sonucunda direkt olarak kırmızı kart görmüştü. Kurallar gereği direkt doğrudan kırmızı kart görüldüğünde 2 maç ceza alınıyor. Pozisyon nedeniyle PFDK'ya sevk edilmedi ve Sacha Boey'e 1 maç ceza verildi. Karagümrük maçında forma giyemeyecek olan Boey, Beşiktaş derbisinde forma giyecek.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de karşılaşacak olan Galatasaray ile Beşiktaş maçı 5 Kasım tarihinde 20:00'da oynanacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Beşiktaş maçı Türk Telekom Arena'da oynanacak.

