Sac Tava tarifi! Masterchef Sac Tava nasıl yapılır? Sac Tava yemek tarifi! Sac Tava için gerekli malzemeler nelerdir?

Tavayı ocakta iyice ısıtın. Yağ ile birlikte soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Biberleri de ekleyip kavurmaya devam edin. 2 dakika kavurduktan sonra kuşbaşı etleri ve isteğe göre kuyruk yağını da ekleyip, etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Daha sonra sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği de ekleyip 3 dakika kadar bu şekilde kavurun ve ardında kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Orta ateşte 5 dakika domateslerin pişmesini sağladıktan sonra, kısık ateşte de yaklaşık 10 dakika kadar pişirmeye bırakın ve ocaktan aldıktan sonra sıcak olacak şekilde servis edin.